Сверхлегкий самолет разбился в Японии

Фото: TASS/Karsten Schmalz via www.imago-images.de

В Японии потерпел крушение сверхлегкий одноместный самолет. Инцидент произошел в префектуре Сига, передает ТАСС.

Воздушное судно разбилось вблизи небольшого городка Сироиси.

Отмечается, что пилот самолета был экстренно доставлен в больницу, однако через некоторое время от полученных травм скончался.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также выясняются причины крушения судна.

Ранее американский самолет совершил жесткую посадку в Ираке. При посадке он выкатился за пределы взлетной полосы и врезался в стену. В результате случившегося возник пожар. Сообщалось, что при инциденте пострадали четыре человека.