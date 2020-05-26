Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета на Чукотке

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Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в аэропорту в Анадырском районе Чукотки. Об этом передает ТАСС со ссылкой на местные власти.

"Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Угольные Копи в Анадырском районе", – говорится в сообщении.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб, всего на борту находились 4 человека. По предварительным данным, вертолет был военный.

"Предварительная причина крушения воздушного судна – техническая неисправность", – добавили в экстренных службах.

Ранее четыре человека погибли при крушении самолета под Хабаровском. Сообщалось, что лайнер упал в 30 километрах от города.