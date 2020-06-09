Американский самолет совершил жесткую посадку в Ираке

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Фото: EPA/TASS/FRANCIS R. MALASIG
Военно-транспортный самолет ВВС США при посадке выкатился за пределы взлетной полосы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу коалиции по борьбе с группировкой Исламское государство (террористическая организация, запрещена в РФ).
Сообщается, что ЧП произошло в Ираке на авиабазе Кэмп-Таджи.
"8 июня, примерно в 10:10 по иракскому времени, самолет С-130 ВВС США приземлился на авиабазе Кэмп-Таджи в Ираке, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену", – проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что самолет получил повреждения. Кроме того, в результате случившегося возник пожар.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарно-спасательных служб. Они провели тушение возгорания, а также оказали помощь в эвакуации людей из лайнера.
По данным пресс-службы коалиции, в результате произошедшего пострадали четыре человека.
"Четверо военнослужащих, находившихся в самолете, получили неопасные для жизни травмы и находятся на лечении в медицинском учреждении базы Таджи", – подтвердили в пресс-службе.
Там отметили, что действия противника не могли стать причиной аварии. В данный момент обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета на Чукотке. Инцидент произошел при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Угольные Копи.
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