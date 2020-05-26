СК возбудил дело по факту катастрофы Ми-8 на Чукотке

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения военного вертолета Ми-8 на Чукотке. Об этом сообщает пресс-служба СК.

"Военным следственным отделом СК по Анадырскому гарнизону по факту катастрофы вертолета Ми-8 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент специалисты осматривают метро катастрофы, а также осуществляют выемку предполетной документации и образцов топлива.

В министерстве обороны России ранее сообщили, что причиной произошедшего могла стать техническая неисправность.

По информации Минобороны, трагедия произошла 26 мая около 05:00 по московскому времени. Вертолет совершил жесткую посадку при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Угольные Копи.

Ранее сообщалось, что всего на борту находились четыре человека, все они погибли.

В апреле четыре человека погибли при крушении самолета под Хабаровском. Сообщалось, что лайнер упал в 30 километрах от города.