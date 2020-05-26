В Минобороны назвали предварительную причину катастрофы Ми-8 на Чукотке

Фото: телеграм-канал 112

Причиной катастрофы вертолета Ми-8 на Чукотке могла стать техническая неисправность, сообщили в Минобороны РФ.

Как передает РИА Новости, к месту катастрофы вылетела комиссия главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

В военном ведомстве также уточнили, что трагедия произошла 26 мая около 05:00 по московскому времени. Вертолет совершил жесткую посадку при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Угольные Копи. Экипаж Ми-8 погиб в результате столкновения машины с землей.

Ранее сообщалось, что всего на борту находились четыре человека, все они погибли.