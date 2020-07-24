Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Безопасность

15:23

Россия тестирует быстрый мониторинг подводной обстановки на Черном море

безопасность

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Российские военные проводят на Черном море эксперимент по быстрому развертыванию системы подводного мониторинга, сообщает РИА Новости.

Исследование проводят специалисты Минобороны РФ, предприятий оборонно-промышленного комплекса и ученые военного инновационного технополиса "ЭРА".

Военные совместно с разработчиками будут применять различные робототехнические комплексы и гидроакустические средства, чтобы определить наиболее перспективные.

Отмечается, что эти подводные роботы по техническим характеристикам не уступают зарубежным аналогам. Ожидается, что новая система повысит эффективность реагирования на угрозу с морских направлений.

В Российской Федерации занимаются разработкой универсального двигателя для истребителей, который можно установить без доработки планера. Работы ведутся в Опытно-конструкторском бюро имени Архипа Люльки моторостроительного производственного объединения.

В настоящий момент примерный срок окончания разработки двигателя не называется.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать