Россия тестирует быстрый мониторинг подводной обстановки на Черном море

15:23
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Российские военные проводят на Черном море эксперимент по быстрому развертыванию системы подводного мониторинга, сообщает РИА Новости.
Исследование проводят специалисты Минобороны РФ, предприятий оборонно-промышленного комплекса и ученые военного инновационного технополиса "ЭРА".
Военные совместно с разработчиками будут применять различные робототехнические комплексы и гидроакустические средства, чтобы определить наиболее перспективные.
Отмечается, что эти подводные роботы по техническим характеристикам не уступают зарубежным аналогам. Ожидается, что новая система повысит эффективность реагирования на угрозу с морских направлений.
В Российской Федерации занимаются разработкой универсального двигателя для истребителей, который можно установить без доработки планера. Работы ведутся в Опытно-конструкторском бюро имени Архипа Люльки моторостроительного производственного объединения.
В настоящий момент примерный срок окончания разработки двигателя не называется.
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