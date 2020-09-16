Су-27 перехватил самолеты США и Великобритании над Черным морем

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Российский истребитель Су-27 перехватил над нейтральными водами Черного моря два самолета-разведчика ВВС США и Великобритании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального центра управления обороной РФ.

Известно, что во вторник, 15 сентября, российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря заметили две цели. По данным НЦУО, неопознанные объекты приближались к государственной границе России.

Для опознания целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегические самолеты-разведчики RC-135 ВВС США и ВВС Великобритании", – заявили в НЦУО.

В центре добавили, что нарушение государственной границы РФ не было допущено.

Ранее истребители РФ сопроводили бомбардировщик США над Беринговым и Охотским морями. Для перехвата в воздух поднимались истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35С Восточного военного округа.

14 сентября истребители РФ перехватили три американских самолета над Черным морем. После успешного сопровождения российские лайнеры вернулись на аэродромы базирования.

В среду, 9 сентября, российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем. Об этом сообщали в Национальном центре управления обороной России.