Истребители РФ перехватили три американских самолета над Черным морем

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Российские истребители сумели перехватить три американских самолета над акваторией Черного моря. Об этом пишет РИА Новости.

По данным Национального центра управления обороной, над Черным морем российские военные обнаружили три воздушные цели, которые приближались к государственной границе со стороны Украины. Для определения целей в воздух были подняты четыре истребителя сил ПВО Южного военного округа – два Су-27 и два Су-30. Экипажи российских самолетов смогли опознать в указанных целях три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США.

Истребители РФ сопроводили американские лайнеры над акваторией Черного моря, отметили в НЦУО. После этого российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

В пресс-службе командования Воздушных сил Украины прокомментировали инцидент. Там отметили, что подобные патрулирования американскими стратегическими бомбардировщиками станут регулярными.

"Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России", – сообщили в пресс-службе украинского командования.

Ранее российский истребитель Су-27 вылетал на перехват самолетов-разведчиков армии США у южных границ России. По данным НЦУО, полет производился с учетом международных правил использования воздушного пространства.

11 сентября российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет радиотехнической разведки ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Это воздушное средство также не было допущено на территорию РФ.