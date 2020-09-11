Истребитель Су-27 вылетал на перехват самолетов США у южных границ РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российский истребитель Су-27 вылетал на перехват самолетов-разведчиков армии США у южных границ России. Об этом сообщает ТАСС.

В Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ рассказали, что два летательных аппарата были зафиксированы над Черным морем.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США", – уточнили в ведомстве.

По данным НЦУО, полет Су-27 производился с учетом международных правил использования воздушного пространства. Самолеты армии США не пересекли государственную границу России.

Ранее российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет радиотехнической разведки ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Это воздушное средство также не было допущено на территорию РФ.

