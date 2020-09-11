МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем

16:46
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет радиотехнической разведки ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
В сообщении говорится, что самолет ВВС Норвегии обнаружили российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", – говорится в сообщении.
После разворота норвежского самолета от российской границы МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. В Национальном центре управления обороной подчеркнули, что нарушения российской границы норвежским самолетом не допущено.
7 сентября российский истребитель МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135. В воздух был поднят истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
В тот же день истребитель МиГ-31 Северного флота перехватил над Баренцевым морем патрульный самолет Orion военно-воздушных сил Норвегии, который двигался к российской границе. После разворота самолета ВВС Норвегии от границы истребитель РФ вернулся на аэродром базирования.
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