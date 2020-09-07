Миг-31 вылетел на сопровождение самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Фото: ТАСС/Joerg Waterstraat/picture alliance

Истребитель МиГ-31 Северного флота перехватил над Баренцевым морем патрульный самолет Orion военно-воздушных сил Норвегии, который двигался к российской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", – говорится в сообщении.

В НЦУО уточнили, что после разворота самолета ВВС Норвегии от границы истребитель РФ вернулся на аэродром базирования.

В начале августа МиГ-31 вылетал на перехват норвежского самолета радиоэлектронной борьбы, замеченного в нейтральных водах над Баренцевым морем. Был обнаружен самолет Falcon 20 ВВС Норвегии.