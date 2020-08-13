Истребитель РФ направили на перехват американского самолета над Баренцевым морем

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Истребитель был поднят на перехват американского самолета, который приближался к границам России над Баренцевым морем. Об этом сообщает РИА Новости.

В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что над нейтральными водами акватории был обнаружен неизвестный летальный аппарат.

"Для опознавания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31бм из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", – сообщили в организации.

В ходе проверки было установлено, что неопознанный объект – это самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" военно-морских сил США.

Как подчеркнули в Национальном центре управления обороной, МиГ-31бм действовал в строгом соответствии с международными нормами. Самолет американских военных не пересек границу РФ.

Накануне российский истребитель Су-27 был поднят в воздух в связи с приближением двух американских военных самолетов к границе РФ над Черным морем. Летательные аппараты военно-воздушных и военно-морских сил США границу также не нарушили.

