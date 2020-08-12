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Москва 24

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Происшествия

12 августа, 19:38

Истребитель Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем

происшествия

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух в связи с приближением двух американских военных самолетов к границе РФ над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости.

"Для опознания и отождествления целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", – уточнили в Национальном центре управления обороной.

В ходе проверки было установлено, что к границе движутся самолет-разведчик RC-135 военно-воздушных сил США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" военно-морских сил.

В Национальном центре управления обороной подчеркнули, что американские летательные аппараты развернулись, после чего истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования. Границу РФ самолеты США не пересекли.

Ранее в августе российский истребитель уже поднимался на перехват американского самолета в Черном море. Тогда к границе РФ приблизился самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е "Ариес".

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