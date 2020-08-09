Российский истребитель поднимался на перехват американского самолета в Черном море

Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российский истребитель Су-27 вылетал на перехват американского самолета-разведчика над Черным морем, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Отмечается, что к границе России приблизился самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е "Ариес". Экипаж Су-27 приблизился к нему на безопасное расстояние.

В НЦУО РФ рассказали, что нарушение государственной границы России американским самолетом не было допущено.

Ранее российские истребители перехватили американский бомбардировщик B1-B над Охотским морем. Они сопроводили его над водами Тихого океана.