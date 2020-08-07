Российский Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика

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Российский истребитель перехватил два самолета-разведчика ВВС США над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

"7 августа 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели", – сообщили в центре.

Для перехвата разведчика в воздух поднялся многоцелевой истребитель Су-27 Южного военного округа, после чего американские самолеты RC-135 ВВС и патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС удалились из поля видимости над государственной границей РФ.

Полет российского самолета был осуществлен согласно международным правилам использования воздушного пространства. В центре добавили, что нарушения государственной границы РФ американскими самолетами-разведчиками не было допущено.

Ранее истребитель МиГ-31 вылетал на перехват норвежского самолета радиоэлектронной борьбы, которой был замечен в нейтральных водах над Баренцевым морем.