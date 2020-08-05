Су-27 перехватил два американских самолета над Черным морем

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Истребитель Су-27 поднимался в воздух над нейтральными водами Черного моря для перехвата двух воздушных целей, приближавшихся к российской границе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Экипаж Су-27 опознал объекты как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США, отмечается в заявлении.

После изменения курса американскими самолетами истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы не произошло.

Накануне истребитель МиГ-31 вылетал на перехват норвежского самолета радиоэлектронной борьбы, которой был замечен в нейтральных водах над Баренцевым морем.