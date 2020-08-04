МиГ-31 вылетал на перехват норвежского самолета над Баренцевым морем

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Истребитель МиГ-31 вылетал на перехват норвежского самолета радиоэлектронной борьбы, которой был замечен в нейтральных водах над Баренцевым морем, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Экипаж российского истребителя с безопасного расстояния идентифицировал самолет Falcon 20 ВВС Норвегии. После разворота самолета-разведчика от государственной границы РФ МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.

В сообщении министерства подчеркивается, что весь полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ самолетом-разведчиком ВВС Норвегии не произошло.

Ранее российские самолеты Су-27 поднимались в небо, чтобы сопроводить самолеты-разведчики США, приблизившиеся к российской границе в Черном море.

Экипаж опознал объекты как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон".