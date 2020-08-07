Российские истребители перехватили бомбардировщик США над Охотским морем

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Три истребителя Су-35 вылетали на перехват стратегического бомбардировщика США над нейтральными водами Тихого океана, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ.

Инцидент произошел в пятницу, 7 августа, около 19 часов по местному времени (12 часов по московскому времени). Российские истребители последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря.

Сегодня же российский Су-27 перехватил два самолета-разведчика ВВС США над Черным морем. Нарушения государственной границы РФ не произошло.

Ранее истребитель МиГ-31 вылетал на перехват норвежского самолета радиоэлектронной борьбы, который был замечен в нейтральных водах над Баренцевым морем.