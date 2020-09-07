МиГ-29 перехватил третий иностранный самолет над Баренцевым морем

07 сентября, 23:42
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Российский истребитель МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135.
Как сообщили ТАСС в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ, воздушную цель, летевшую к госгранице, засекли средства контроля.
На ее идентификацию в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
Отмечается, что это третий случай сопровождения иностранного самолета над Баренцевым морем за день. Ранее МиГ-31 перехватил патрульный самолет Orion ВВС Норвегии.
Российский посол в Дании Владимир Барбин ранее был вызван в МИД страны из-за инцидента с Су-27, который перехватил над Балтийским морем бомбардировщик ВВС США В-52Н.
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