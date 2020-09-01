Российского посла вызвали в МИД Дании после инцидента с Су-27

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Российский посол в Дании Владимир Барбин был вызван в МИД страны по поводу инцидента с Су-27 над Балтийским морем. Об этом сообщили в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

В Копенгагене обвинили Россию в нарушении воздушного пространства над островом Борнхольм. Глава МИД Дании Йеппе Кофод в своем аккаунте в Twitter назвал инцидент недопустимым.

Он заявил, что для борьбы с нарушением отправлены истребители F-16. Кофод сообщил, что Дания всегда будет защищать свое воздушное пространство в соответствии с международным правом.

Инцидент произошел 28 августа. Российские истребители Су-27 перехватили стратегический бомбардировщик ВВС США В-52Н. В национальном центре управления обороной России сообщили, что полет Су-27 прошел строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В НАТО обвинили Россию в нарушении границы Дании. В связи с этим в Минобороны РФ заявили, что данные альянса не соответствуют действительности. В ведомстве подчеркнули, что российские истребители не нарушили границ других стран. В качестве доказательств Минобороны привело подтверждение средств объективного контроля.