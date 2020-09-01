Минобороны ответило на обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

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Фото: Zuma\TASS/David Tanecek
Министерство обороны России дало ответ на обвинения НАТО в нарушении границы Дании российским истребителем Су-27. Об этом пишет РИА Новости.
По заявлению российского военного ведомства, данные Североатлантического альянса не соответствуют действительности.
"28 августа 2020 года истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота поднимался для опознавания и недопущения нарушения Государственной границы РФ стратегическим бомбардировщиком В-52Н ВВС США", – пояснили в Минобороны.
Там подчеркнули, что полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Су-27 во время сопровождения американского бомбардировщика не нарушал границ других государств. В качестве доказательств российское военное ведомство привело подтверждение средств объективного контроля.
28 августа два Су-27 перехватили над Балтийским морем стратегический бомбардировщик ВВС США В-52Н. В национальном центре управления обороной РФ подчеркивали, что полет российских истребителей проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В понедельник, 31 августа, российские истребители Су-27 также перехватывали стратегические бомбардировщики США над Балтийским морем. Российские летчики не допустили нарушение госграницы РФ.
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