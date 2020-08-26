МиГ-31 перехватил самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем

Фото: ТАСС/Kremlin Pool/Zuma

Истребитель-перехватчик МиГ-31 Северного флота перехватил самолет патрульной авиации ВВС Норвегии Р-3С Orion, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Воздушную цель, приближающуюся к госгранице РФ, засекли РЛС России над нейтральными водами Баренцева моря. МиГ-31 приблизился к воздушному объекту на безопасное расстояние и идентифицировал его.

Аналогичный случай произошел накануне. Для перехвата норвежского самолета также был задействован истребитель МиГ-31. Не допустив нарушения границ РФ истребитель вернулся на аэродром базирования.

В начале августа МиГ-31 вылетал на перехват норвежского самолета радиоэлектронной борьбы, замеченного в нейтральных водах над Баренцевым морем. Был обнаружен самолет Falcon 20 ВВС Норвегии.