Истребитель МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

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Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолет ВВС Норвегии, не допустив нарушения границ страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Воздушную цель обнаружили 25 августа. Россия задействовала истребитель МиГ-31бм из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Его экипаж с безопасного расстояния идентифицировал объект как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии. После его разворота от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Весь полет российского истребителя МиГ-31бм проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", – уточнили в сообщении.

В начале августа МиГ-31 вылетал на перехват норвежского самолета радиоэлектронной борьбы, замеченного в нейтральных водах над Баренцевым морем. Был обнаружен самолет Falcon 20 ВВС Норвегии.

В июле истребители поднимались для перехвата того же Р-3С "Орион" ВВС Норвегии. А над Черным морем были идентифицированы разведывательные самолеты Р-8А "Посейдон" ВМС США, RС-135 ВВС, беспилотный летательный аппарат MQ-9А "Рипер" ВВС. Перехват осуществляли истребители из состава дежурных по ПВО Северного флота и Южного военного округа.