НАТО начало военно-морские учения в Атлантическом океане

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Североамериканский альянс (НАТО) инициировал военно-морские учения под кодовым названием Dynamic Mongoose 2020 в Атлантическом океане возле Исландии. Об этом сообщает "Газета.ру".

На учениях будут задействованы военные из США, Великобритании, Франции, Канады, Германии, Норвегии и Исландии. Продлятся они с 29 июня по 10 июля.

В океан были выведены пять подводных лодок, пять боевых кораблей и пять патрульных противолодочных самолетов. Военные НАТО намерены отработать действия по контролю морского пространства.

Ранее в июне российские истребители перехватили бомбардировщики ВВС США над Охотским морем. Истребители находились над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

