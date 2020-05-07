Опубликованы фото эскадры НАТО в Баренцевом море

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Шестой флот США представил снимки четырех фрегатов, крейсирующих в Баренцевом море у северных границ России. Три из них принадлежат Америке, еще один – Великобритании. Об этом сообщает "Российская газета".

В командовании флота заявили, что эскадра была передислоцирована для "обеспечения безопасности" на море за Северным полярным кругом.

Впервые корабли НАТО вошли в Баренцево море утром 4 мая. Их сопровождение оперативно начали корабли и береговые средства контроля Северного флота РФ.

Спустя день, 5 мая, в море вышел ракетный крейсер "Маршал Устинов". В министерстве обороны России назвали его миссию – судно выполнит артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, а также проведет учения по борьбе с кораблями условного противника.

