Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море

15:41
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
Силы Северного флота взяли на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
Отмечается, что средства СФ следят за корабельной ударной группой ОВМС НАТО, в состав которой входят эсминцы Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании. Они зашли в акваторию 4 мая в 7:00 по московскому времени.
Корабли Donald Cook, Porter и Roosevelt относятся к классу Arleigh Burke, они оснащены системой противоракетной обороны Aegis с универсальными пусковыми установками Mk-41. Британский фрегат Kent может нести до восьми противокорабельных крылатых ракет Harpoon.
Силы и средства Военно-морского флота РФ регулярно берут на сопровождение корабли НАТО, в том числе в акватории Черного моря. В апреле сообщалось, что Черноморский флот взял на сопровождение эсминец Porter.
В последние годы Россия сталкивается с беспрецедентной активностью альянса у своих границ. В 2018 году была увеличена продолжительность присутствия кораблей в составе военно-морских групп НАТО в акватории моря. Значительной военно-политической коррекции подвергаются страны Северной Европы и усиливается балтийский фланг НАТО.
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