РЭБ заблокировали разведку кораблей НАТО у берегов Крыма

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заблокировали разведывательную деятельность кораблей НАТО в Черном море в районе Крыма.

Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона, из-за противодействия береговых РЭБ "корабли НАТО разворачиваются и уходят".

Собеседник агентства назвал ведение разведки кораблями Североатлантического альянса "попыткой проникновения в коммуникационные и цифровые сети".

По его словам, РЭБ сбивают настройки навигационных систем кораблей, в результате чего они показывают ложные координаты, а экипажи оказываются дезориентированы.

В НАТО представили новейшие беспилотники-разведчики

В октябре 2019 года американский политологический центр Rand Corporation ранее опубликовал доклад о "сдерживании" России в Черноморском регионе. Эксперты обеспокоены тем, что Москва модернизировала флот и нарастила силы в Южном военном округе.

В центре уверены, что НАТО в ответ нужно развернуть в Румынии и Болгарии системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы. В последние годы Россия столкнулась с беспрецедентной активностью альянса у своих границ.

В 2018 году была увеличена продолжительность присутствия кораблей в составе военно-морских групп НАТО в акватории моря. Значительной военно-политической коррекции подвергаются страны Северной Европы и усиливается балтийский фланг НАТО.