В США разработали план по "сдерживанию" России в Черном море

10:36
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Американский политологический центр Rand Corporation опубликовал доклад о "сдерживании" России в Черноморском регионе. Эксперты обеспокоены тем, что Москва модернизировала флот и нарастила силы в Южном военном округе, пишет RT.
В центре уверены, что НАТО в ответ нужно развернуть в Румынии и Болгарии системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы. Среди других мер – расширение учений НАТО и помощь в развитии оборонных комплексов Украины и Грузии.
В последние годы Россия сталкивается с беспрецедентной активностью альянса у своих границ. МИД РФ заявили, что возросшая активность НАТО на Черном море создает угрозу стабильности в регионе. Москва ответит на действия альянса "соответствующим образом".
Замглавы МИД Александр Грушко сообщил, что в России внимательно следят, "как будет развиваться планирование альянса по усилению присутствия в этом регионе", и будут "соответствующим образом реагировать".
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель указывает, что конвенцию Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, нужно пересмотреть. Конвенция от 1936 года определяет режим проливов Босфор и Дарданеллы. Любые торговые суда могут свободно проходить через проливы, а для военных кораблей установлены ограничения по классу и сроку пребывания. Пока что им можно находиться в акватории не более 21 дня.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: