В США разработали план по "сдерживанию" России в Черном море

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Американский политологический центр Rand Corporation опубликовал доклад о "сдерживании" России в Черноморском регионе. Эксперты обеспокоены тем, что Москва модернизировала флот и нарастила силы в Южном военном округе, пишет RT.

В центре уверены, что НАТО в ответ нужно развернуть в Румынии и Болгарии системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы. Среди других мер – расширение учений НАТО и помощь в развитии оборонных комплексов Украины и Грузии.

В последние годы Россия сталкивается с беспрецедентной активностью альянса у своих границ. МИД РФ заявили, что возросшая активность НАТО на Черном море создает угрозу стабильности в регионе. Москва ответит на действия альянса "соответствующим образом".

Замглавы МИД Александр Грушко сообщил, что в России внимательно следят, "как будет развиваться планирование альянса по усилению присутствия в этом регионе", и будут "соответствующим образом реагировать".

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель указывает, что конвенцию Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, нужно пересмотреть. Конвенция от 1936 года определяет режим проливов Босфор и Дарданеллы. Любые торговые суда могут свободно проходить через проливы, а для военных кораблей установлены ограничения по классу и сроку пребывания. Пока что им можно находиться в акватории не более 21 дня.

