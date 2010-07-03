Присутствие кораблей НАТО в Черном море призвали ограничить

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Конвенцию Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, нужно пересмотреть. В этом уверен председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

Парламентария тревожит заход натовских кораблей в Черное море. Они прибыли на учения с Украиной и Грузией. Гемпель убежден, что военные суда создают очаг напряжения в регионе.

"Если так пойдет дальше, то должен ставиться вопрос о пересмотре конвенции Монтре в плане сокращения сроков нахождения военных кораблей НАТО в Черном море", – сказал он.

Гемпель полагает, что заходы иностранных кораблей нужно согласовывать с государствами Черноморского региона, чтобы не нарушать политику добрососедства.

Упомянутая конвенция от 1936 года определяет режим проливов Босфор и Дарданеллы. Любые торговые суда могут свободно проходить через проливы, а для военных кораблей установлены ограничения по классу и сроку пребывания. Пока что им можно находиться в акватории не более 21 дня.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот сопровождает корабли НАТО, вошедшие в Черное море через Босфор. За иностранными судами следуют корабли "Иван Хурс" и "Василий Быков".