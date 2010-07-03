В Госдуме прокомментировали вход кораблей НАТО в акваторию Черного моря

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал проход кораблей НАТО по Черному морю, сообщает ИА "НСН".
"Суда этих стран могут только производить демонстрацию флага в рамках присутствия сил НАТО в акватории Черного моря", – заявил депутат.
Он предположил, что по дипломатическим каналам российская сторона, вероятно, выскажет свою позицию, "что не стоит нагнетать обстановку в и без того неспокойном регионе".
"Как профессионал, я там не вижу предпосылок к обострению", – подчеркнул Шаманов.
Вечером в четверг, 28 марта, боевые корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря. В состав эскадры входят флагманский голландский эсминец "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто", испанский фрегат "Санта Мария", турецкий фрегат "Гелиболу", а также французское вспомогательное судно "Вар".
Исходя из положений международной Конвенции от 1936 года, военные корабли имеют право находиться в акватории Черного моря не больше 21 суток.
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