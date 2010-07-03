Корабли ВМФ России сопровождают фрегаты НАТО в Черном море

Черноморский флот сопровождает корабли НАТО, которые вошли в акваторию Черного моря через пролив Босфор.

Наблюдение за тремя фрегатами ВМС Нидерландов, Канады и Испании осуществляют корабли ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков", сообщает РИА Новости.

Ранее в Сети появилось видео прохода кораблей НАТО.

Фрегаты вошли в акваторию Черного моря вечером 28 марта. Очевидцы утверждают, что на палубах было много военных.

В соответствии с международной Конвенцией Монтре 1936 года военные корабли нечерноморских государств вправе находиться в его акватории не более 21 суток. Общий объем водоизмещения судов не должен превышать 35 тысяч тонн.