Опубликовано видео прохода кораблей НАТО в Черное море

Турецкое новостное издание Demirören Haber Ajansı в микроблоге Twitter опубликовало видео прохода кораблей НАТО в Черное море через пролив Босфор.
Ранее сообщалось, что вечером 28 марта первые корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря. В составе эскадры – голландский эсминец "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто", испанский фрегат "Санта Мария", турецкий фрегат "Гелиболу". Очевидцы утверждают, что на палубах было большое количество военных. Также с группой боевых кораблей в Стамбул прибыло французское вспомогательное судно "Вар", но в Черное море оно не вошло.
Группа кораблей рассчитывает принять участие в учениях "Морской щит", принимающая сторона – Украина.
NATO'ya bağlı 3 savaş gemisi İstanbul Boğazından peş peşe geçiş yaptı. Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. pic.twitter.com/gujkqnSquf
За последние несколько месяцев это не первый визит кораблей НАТО в Черное море. В начале марта фрегат TCG Barbaros и ракетный катер быстрой атаки TCG Marti прибыли в Одессу. В конце февраля в Одесском морском торговом порту пришвартовался ракетный эсминец США Donald Cook.
В соответствии с международной Конвенцией Монтре 1936 года военные корабли нечерноморских государств вправе находиться в его акватории не более 21 суток. Общий объем водоизмещения судов не должен превышать 35 тысяч тонн.
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