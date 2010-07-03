МИД РФ пообещал дать ответ на действия НАТО в Черном море

В МИД РФ заявили, что возросшая активность НАТО на Черном море создает угрозу стабильности в регионе. Москва ответит на действия альянса "соответствующим образом", подчеркнул замглавы МИД Александр Грушко на полях заседания Совета по внешней и оборонной политике.
По его словам, в России внимательно следят, "как будет развиваться планирование альянса по усилению присутствия в этом регионе" и будет "соответствующим образом реагировать". Чтобы повысить безопасность, важно сотрудничество между причерноморскими странами, отметил замминистра.
"Все необходимые ингредиенты для этого есть. Это и Организация причерноморского экономического сотрудничества, в военной сфере − это документ о мерах доверия на Черном море", − цитирует Грушко РИА Новости.
Ранее страны НАТО согласовали меры поддержки Украины и Грузии в Черном море. Они предусматривают совместные учения, обмен информацией и заходы в порты.
В настоящее время в юго-западной части Черного моря проходят учения государств Североатлантического альянса и их союзников. В них участвуют корабли и авиация таких стран, как США, Болгария, Греция, Канада, Нидерланды, Румыния, Турция, Грузия и Украина. В Черноморском флоте заявили, что считают учения Sea shield ("Морской щит") "хорошим подспорьем" для своих маневров.
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