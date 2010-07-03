Эксперт прокомментировал учения НАТО и Украины в Черном море

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Совместные учения Украины и стран НАТО в Черном море прокомментировал главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым" Сергей Ченнык.

В беседе с RT эксперт отметил, что Североатлантический альянс "наращивает активность", чтобы противодействовать России. По его мнению, Штаты лишь "имитируют" свое участие, переложив функции морского военно-политического прикрытия на страны "третьего эшелона".

Ченнык также отметил, что совместные учения Украина − НАТО, по замыслу их организаторов, должны послужить "политической поддержкой грядущего голосования во втором туре выборов" на Украине.

Вечером 28 марта в акваторию Черного моря вошли корабли НАТО. В составе эскадры были голландский эсминец "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто", испанский фрегат "Санта Мария", турецкий фрегат "Гелиболу". Они прибыли для участия в совместных с Украиной учениях "Морской щит" (Sea Shield). Очевидцы рассказали о большом количестве военных на палубах кораблей.