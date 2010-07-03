Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневров

Фото: ТАСС/Архип Верещагин

В Черноморском флоте воспринимают учения НАТО Sea shield ("Морской щит") "хорошим подспорьем" для своих маневров.

Учения североатлантического альянса проходят в юго-западной части Черного моря. Задействованы корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии, Турции, Грузии и Украины.

Контролем и мониторингом обстановки занимается отряд российских кораблей. Группировка усилена большим ракетным катером "Шуя", малым ракетным катером "Р-60", малым противолодочным кораблем "Суздалец" и противодиверсионным катером "Кинель". Подлодка "Ростов-на-Дону" выполнила электронные пуски крылатых ракет "Калибр". В ходе учений подразделения морской пехоты ЧФ погрузили бронетранспортеры БТР-82АМ на большой десантный корабль "Азов".

Ранее совместные учения Украины и стран НАТО в Черном море прокомментировал главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым" Сергей Ченнык. Эксперт отметил, что Североатлантический альянс "наращивает активность", чтобы противодействовать России. По его мнению, Штаты лишь "имитируют" свое участие, переложив функции морского военно-политического прикрытия на страны "третьего эшелона".