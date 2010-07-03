Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневров

В Черноморском флоте воспринимают учения НАТО Sea shield ("Морской щит") "хорошим подспорьем" для своих маневров.
Учения североатлантического альянса проходят в юго-западной части Черного моря. Задействованы корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии, Турции, Грузии и Украины.
Контролем и мониторингом обстановки занимается отряд российских кораблей. Группировка усилена большим ракетным катером "Шуя", малым ракетным катером "Р-60", малым противолодочным кораблем "Суздалец" и противодиверсионным катером "Кинель". Подлодка "Ростов-на-Дону" выполнила электронные пуски крылатых ракет "Калибр". В ходе учений подразделения морской пехоты ЧФ погрузили бронетранспортеры БТР-82АМ на большой десантный корабль "Азов".
Ранее совместные учения Украины и стран НАТО в Черном море прокомментировал главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым" Сергей Ченнык. Эксперт отметил, что Североатлантический альянс "наращивает активность", чтобы противодействовать России. По его мнению, Штаты лишь "имитируют" свое участие, переложив функции морского военно-политического прикрытия на страны "третьего эшелона".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.