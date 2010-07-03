НАТО расширит поддержку Грузии и Украины

Фото: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Страны Североатлантического альянса согласовали меры повышения своей осведомленности о ситуации в Черном море, а также поддержки Украины и Грузии, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы согласовали пакет мер, призванных улучшить нашу ситуационную осведомленность, а также расширить нашу поддержку как Грузии, так и Украины, в таких сферах, как подготовка военно-морских сил и береговых охран, портовых визитов и учений, обмена информацией", – приводит слова Столтенберга ТАСС.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс собирается принять меры по обеспечению безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив. Она ответила, что главы внешнеполитических ведомств НАТО одобрят пакет необходимых мер в связи с ноябрьскими событиями в акватории.

Хатчисон добавила, что США и НАТО должны иметь возможность противостоять России в Черном море. Она подчеркнула, что недопустимо, что украинских моряков удерживают в тюрьме в Москве.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России, несколько часов опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей. Это произошло в Керченском проливе. Нарушителей задержали, а Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин назвал это происшествие провокацией.