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Политика

06:30

В США признали, что Россия не несет угрозы странам Прибалтики

политика за рубежом

Фото: picture-alliance / KPA/Mьller/TASS/75157/Mьller, Bodo

Россия не несет угрозы для Прибалтийских стран. С таким заявлением выступил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, передает РИА Новости.

О возможности угрозы со стороны России Гилмора спросили журналисты.

"Прибалтийские страны в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время", – ответил постпред.

Он напомнил, что Литва, Латвия и Эстония являются членами НАТО. Страны вступили в альянс в 2004 году. При этом Гилмор заверил, что любые совместные военные учения стран НАТО не несут в себе угрозы для российского народа.

Ранее в Латвии захотели закрыть самый популярный русскоязычный телеканал. Отмечалось, что сотрудникам СМИ уже разослали уведомления об увольнении.

Исполняющий обязанности мэра Риги Олег Буров сообщал, что альтернативного русскоязычного телеканала на данный момент не существует. По его мнению, "русские лишаются фактически последнего канала".

Кроме того, в Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к РФ. По мнению экс-главы МИД страны, политика Вашингтона против Москвы оказывает в этом решающую роль.

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