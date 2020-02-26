В Латвии хотят закрыть самый популярный русскоязычный телеканал

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Самый популярный русскоязычный телеканал в Латвии оказался под угрозой закрытия. Сотрудникам "Первого Балтийского канала" уже разослали уведомления об увольнении.

По информации радио Sputnik, в офисах медиа-холдинга "ВМА", в который входит "Первый Балтийский канал", провела обыски Служба Госбезопасности Латвии. Сообщается, что канал подозревают в связи с российским бизнесменом Юрием Ковальчуком. Последний находится в санкционных списках ЕС.

Известно, что на владельца медиа-холдинга "ВМА" было заведено дело. Кроме того, счета компании арестовали.

Исполняющий обязанности мэра Риги Олег Буров в интервью радио Sputnik заявил, что журналисты "Первого Балтийского канала" уже получили уведомления об увольнении. Он отметил, что "русские лишаются фактически последнего канала".

"Факт в том, что нет альтернативы и другого канала на сегодняшний момент. Кто и когда его создаст, непонятно. "Первый Балтийский канал", если мы говорим о русскоговорящих зрителях, считается самым популярным", – подчеркнул Олег Буров.

Сотрудница "Первого Балтийского канала" на условиях анонимности прокомментировала сложившуюся ситуацию. Она отметила, что руководство канала настроено "бороться до конца".

"Мы работаем в штатном режиме до 20 марта, так называемого, "дня икс", о котором сообщало латвийское телевидение. Но очень надеемся, что все разрешится благополучно", – сказала сотрудница телеканала.

Ранее Латвия объяснила недружественное отношение Прибалтики к РФ. По мнению экс-главы МИД страны, политика Вашингтона против Москвы оказывает в этом решающую роль.