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Москва 24

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Политика

12:43

Латвия объяснила недружественное отношение Прибалтики к РФ зависимостью от США

политика за рубежом

Фото: depositphotos/phodopus

В Латвии заявили, что отношения Прибалтики к России находятся в зависимости от Соединенных Штатов. Об этом информирует RT со ссылкой на экс-главу МИД страны Яниса Юрканса.

По его словам, отношение прибалтийских стран недружелюбно по отношению к РФ из-за политики Вашингтона против Москвы.

"Как только кто-нибудь посмотрит в сторону России, то могут быть санкции – так, как это было сделано в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток – 2", – отметил Юрканс.

Кроме того, он добавил, что американцы будут управлять санкциями, примерив на себя роль полицейского, до того момента, пока доллар имеет вес в мировой экономике.

Также Юрканс сообщил, что после выборов в США сближения с РФ ожидать не стоит как со стороны Вашингтона, так и со стороны Латвии, которая будет действовать под диктовку американских властей.

Ранее в Госдуме ответили на заявление эстонского лидера о Москве как о "трудном партнере". Отмечалось, что Эстония, страны НАТО и Евросоюз всегда соглашаются с теми решениями, которые предлагают США.

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