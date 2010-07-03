В Госдуме ответили на заявление эстонского лидера о "трудном партнере"

13:42
Фото: kremlin.ru
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал слова президента Эстонии Керcти Кальюлайд о том, что Москва – самый трудный партнер для Таллина.
По его словам, Эстония, страны НАТО и Евросоюз всегда соглашаются с теми решениями, которые предлагают США. Россия же всегда выступает против того, чтобы был построен однополярный мир, подчеркнул он. Депутат напомнил, что Москва выступает в защиту соотечественников за рубежом.
"Эстония вводит дискриминационные меры, чтобы убрать из своей истории все, что связано с русским миром и русским языком. Конечно, мы на всех международных площадках открыто заявляем, что Эстония нарушает все международные договоры и соглашения", – цитирует парламентария RT.
Водолацкий предположил, что Таллину неприятно то, что Россия открыто говорит об этом. Также он подчеркнул, что Москва всегда выступает за переговоры и нормализацию отношений.
"Слова "трудный партнер" говорят о том, что у них предвзятое отношение ко всему происходящему сегодня в России. Но если они готовы садиться за стол переговоров, то двери открыты, мы готовы к диалогу", – заключил депутат.
Ранее Кальюлайд назвала Москву самым трудным партнером для Эстонии. Также она выразила мнение, что Россия якобы не соблюдает взятые на себя международные обязательства.
В апреле Керсти Кальюлайд посетила Москву с рабочим визитом. Она выразила надежду на "новое дыхание" в дипломатических отношениях. Кальюлайд отметила, что ее пребывание в российской столице – знак готовности к общению Эстонии со своим соседом.
Против диалога Эстонии с Россией активно выступают Латвия и Литва. Глава литовского МИД Линас Линкявичюс призвал Эстонию координировать действия и не раскалывать единство стран Балтии.
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