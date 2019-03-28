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Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию с рабочим визитом. Керсти Кальюлайд 18 апреля намерена открыть отреставрированное здание посольства в Калашном переулке Москвы.

"В Москве действует исторически первое зарубежное представительство нашего государства, и сегодня это одно из самых больших и наиболее важных посольств Эстонии", – рассказал советник президента Эстонии по внешней политике Лаури Куузинг.

В графике Кальюлайд пока нет встреч с официальными лицами российской дипломатии.

Последний раз президент Эстонии посещал Россию в 2011 году. Тоомас Хендрик Ильвес принял участие в церемонии богослужения по случаю открытия в Петербурге после реставрации Эстонской церкви Святого Яана (Иоанна).