В Эстонии предложили направить ракеты на Санкт-Петербург

Эстонский журналист Вахур Кооритс призвал разместить на территории страны ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, и приобрести военные корабли, чтобы помешать российскому торговому флоту. Своим мнением Кооритс поделился на страницах портала Eesti Päevaleht, сообщает Sputnik Эстония.
Журналист называет свое предложение "резервным планом". Он считает, что Россия рассматривает потенциальную войну с Эстонией как "маленькую и победоносную", поэтому главная цель его идеи – сделать так, чтобы за нападение Москва заплатила слишком высокую цену и лишилась бы Санкт-Петербурга и морской торговли в Балтийском море. При этом журналист не объясняет, почему уверен, что Россия намерена напасть на Эстонию.
В ноябре прошлого года посол Эстонии на Украине Герт Антсу обвинил Россию в ведении гибридной войны против западной цивилизации, а президент страны Керсти Кальюлайд заявила о начале войны в Европе после задержания в Керченском проливе трех украинских судов.
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