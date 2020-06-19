Российские истребители перехватили бомбардировщики ВВС США над Охотским морем

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Российские истребители поднимались в воздух для перехвата бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Охотским морем, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

В центре уточнили, что американские самолеты сопровождали истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Восточного военного округа.

Истребители находились над нейтральными водами, не нарушая границ других государств. Бомбардировщики США также не нарушили границу РФ.

17 июня российские радиолокационные станции проследили за полетом В-52Н над северо-восточной частью Тихого океана. Полет выполнялся на расстоянии более 300 километров от границы России.

15 июня истребители Су-27 были подняты по тревоге для перехвата бомбардировщиков и разведывательных самолетов над Балтикой. Самолеты США и стран НАТО отрабатывали полеты в рамках учений Baltops 2020.