Истребитель РФ перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

28 августа, 20:39
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Российский истребитель перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем, сообщает Национальный центр управления обороной России.
Воздушную цель, приближающуюся к госгранице РФ, обнаружили 28 августа над нейтральными водами моря.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", – говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. После его разворота от госграницы Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.
Весь полет проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы американским самолетом не допущено.
На этой неделе истребитель-перехватчик МиГ-31 Северного флота перехватил самолет патрульной авиации ВВС Норвегии Р-3С Orion. Воздушную цель засекли РЛС России над нейтральными водами Баренцева моря.
Су-27 перехватил над Балтийским морем самолеты США, Швеции и ФРГ. Три самолета-разведчика приближались к госгранице РФ: RC-135 ВВС США, "Гольфстрим" ВВС Швеции и "Орион" ВМС ФРГ.
В начале августа МиГ-31 вылетал на перехват норвежского самолета радиоэлектронной борьбы, замеченного в нейтральных водах над Баренцевым морем. Был обнаружен самолет Falcon 20 ВВС Норвегии.
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