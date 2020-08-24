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Российский истребитель Су-27 перехватил над Балтийским морем самолеты США, Швеции и ФРГ. Три самолета-разведчика приближались к госгранице РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Поднятый в воздух Су-27 последовательно идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции и самолет базовой патрульной авиации "Орион" ВМС ФРГ.

Отмечается, что самолет ФРГ в целях достижения скрытности подлета к госгранице РФ совершал полет над морем на малой высоте 500 метров и малой скорости 250 километров в час.

Ранее российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Балтийским морем. После разворота американского самолета истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.