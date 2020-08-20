Истребитель Су-30СМ перехватил самолеты НАТО над Черным морем

17:58
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Балтийским морем, передает RT со ссылкой на пресс-службу Национального центра управления обороной Российской Федерации.
Для перехвата разведчика в воздух поднялся многоцелевой истребитель Су-30СМ из состава дежурных сил Южного военного округа, после чего самолеты Atlantiс-II и Sentinel-R1 удалились из поля видимости над границей РФ.
Накануне российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Балтийским морем. На перехват поднимался многоцелевой истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. После разворота американского самолета истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.
На прошлой неделе истребитель Су-27 поднимали на перехват самолета-разведчика RC-135 военно-воздушных сил США и самолета патрульной авиации P-8A Poseidon военно-морских сил.
Идентификацию российский истребитель произвел с безопасного расстояния с соблюдением норм международного права. Самолеты армии США не пересекли государственную границу России.
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