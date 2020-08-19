Истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтикой

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Балтийским морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Для перехвата разведчика в воздух поднялся многоцелевой истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота, после чего американский самолет удалился из поля видимости над государственной границей РФ.

В пресс-службе подчеркнули, что после разворота американского самолета российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Ранее истребитель Су-27 поднимали на перехват самолета-разведчика RC-135 военно-воздушных сил США и самолета патрульной авиации P-8A Poseidon военно-морских сил.

Идентификацию российский истребитель произвел с безопасного расстояния с соблюдением норм международного права. Самолеты армии США не пересекли государственную границу России.

