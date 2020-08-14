Истребитель РФ направили на перехват самолетов США над Черным морем

Фото: МО РФ

Истребитель Су-27 поднимали на перехват самолета-разведчика RC-135 военно-воздушных сил США и самолета патрульной авиации P-8A Poseidon военно-морских сил. Как сообщает ТАСС, речь шла о нейтральных водах Черного моря.

"Для опознания и отождествления целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", – объяснили в Национальном центре управления обороной РФ.

Идентификацию российский истребитель произвел с безопасного расстояния с соблюдением норм международного права. Самолеты армии США не пересекли государственную границу России.

Накануне аналогичный инцидент произошел над Баренцевым морем. На перехват американского самолета вылетел истребитель МиГ-31бм. Тогда к границе РФ также приближался самолет Р-8А "Посейдон".

