Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США над Балтикой

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Российские истребители Су-27 перехватили стратегические бомбардировщики США над Балтийским морем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Известно, что инцидент случился в понедельник, 31 августа.

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ три воздушные цели", – рассказали в центре.

Для перехвата были подняты три истребителя Су-27. Экипажи российских самолетов смогли определить, что приближающиеся воздушные цели – стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США.

"После удаления американских самолетов от Государственной границы РФ российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", – отметили в НЦУО.

Там пояснили, что весь полет российских Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

"Нарушения Государственной границы Российской Федерации американскими самолетами не допущено", – добавили в ведомстве.

Ранее российский истребитель Су-27 перехватил четыре самолета Германии, Дании, США и Швеции над Балтикой. Сообщалось, что самолеты оперативно приближались к государственной границе РФ.