Су-27 перехватил военные самолеты над Балтийским морем

Фото: ТАСС/Kremlin Pool/Zuma

Российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота был поднят на перехват четырех самолетов Германии, Дании, США и Швеции над Балтикой. Об этом сообщает ТАСС.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции, самолет-разведчик Challenger ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии", – рассказали в Национальном центре управления обороной РФ.

В ведомстве отметили, что самолеты стран Евросоюза не нарушили границу РФ, истребитель Су-27 сопроводил их в соответствии с нормами международного законодательства.

Ранее истребители Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика В-52Н США над Балтикой 29 августа. Тогда над Балтийским морем был зафиксирован стратегический бомбардировщик ВВС США В-52Н.

